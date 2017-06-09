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Назван величайший фильм всех времен по мнению кинозрителей

Назван величайший фильм всех времен по мнению кинозрителей

12:25  9 Июня 2017
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Назван величайший фильм всех времен по мнению кинозрителей

Лос-Анджелес, 9 июня. Журнал Empire составил рейтинг величайших фильмов всех времен. На первом месте оказался «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, снятый по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо. В фильме рассказывается о нью-йоркском сицилийском мафиозном клане Карлеоне.

На второе место попал пятый эпизод фантастической саги Джорджа Лукаса «Звездные войны» — «Империя наносит ответный удар». Третье место получил «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, снятый в 2008 году.

Назван величайший фильм всех времен по мнению кинозрителей

В десятку лучших фильмов всех времен вошли «Побег из Шоушенка», «Славные парни», «Челюсти», «Властелин колец: Братство кольца», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Назван величайший фильм всех времен по мнению кинозрителей

При составе рейтинга сотрудники журнала опросили 20 тысяч кинолюбителей.

#кино #самые лучшие
Дима Оленин
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