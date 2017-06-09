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Экономика
Минфин: Бюджет РФ достиг максимальной усточивости к перепадам цен на нефть

Минфин: Бюджет РФ достиг максимальной усточивости к перепадам цен на нефть

12:16  9 Июня 2017
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Минфин: Бюджет РФ достиг максимальной усточивости к перепадам цен на нефть

Москва, 9 июня. Российский бюджет текущего года демонстрирует уверенную устойчивость к колебаниям цен на нефть. Об этом сегодня говорил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме, где рассматриваются поправки в главный финансовый документ страны. 

«Ненефтегазовый дефицит бюджета, которые посчитан без учета доходов от нефти и газа, снижается. Это говорит об устойчивости нашего бюджета к различным перепадам внешнеэкономической конъюнктуры», — пояснил министр.

Минфин: Бюджет РФ достиг максимальной усточивости к перепадам цен на нефть

Он отметил, что дефицит составит 8,4% ВВП. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, глава Минфина подчеркнул, что столь высокие показатели регистрируются впервые за 9 лет. 


 

#силуанов
Кира Мирова
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