Россияне стали хуже относиться к «непатриотизму»

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Москва, 9 июня. Эксперты ВЦИОМ в преддверии Дня России выяснили, как наши сограждане относятся к непатриотичному поведению.

Его явные проявления осуждают 47% респондентов, а часть россиян даже предлагает ввести за это уголовное наказание. Еще 48% участников опроса не считают, что за непатриотизм нужно порицать.

По мнению 77% опрошенных, патриотами не являются те, кто не чувствует любви к родной стране, а 61% граждан РФ полагает, что патриотом не может быть тот, кто не знает государственной символики России.

К другим проявлениям непатриотизма россияне отнесли уклонение от службы в армии, а также работу в НКО, занесенных в реестр иностранных агентов.

Те, кто хочет уехать жить за рубеж, недостойными называться патриотами считают 52% граждан РФ. 61% полагает, что в двойном гражданстве нет ничего страшного. 77% ответчиков считают, что патриотами нельзя назвать тех, кто уличен в коррупции.

60% россиян осуждают непатриотичное поведение звезд шоу-бизнеса, публично свою критику готовы при этом выражать только 14%.

