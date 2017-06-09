Сирия: авиаудар западной коалиции в Ракке убил более 30 мирных жителей

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Ракка, 9 июня. Число жертв очередного авианалета международной коалиции во главе с США в Ракке превысило 30 человек.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в результате авиационного удара ВВС США, нанесенного по интернет-клубу в квартале аль-Джазра, погибло более 30 мирных жителей Ракки. Отмечается, что коалиция нанесла удары еще по пяти районам города, сейчас уточняется количество жертв в этих кварталах.

Агентство «САНА» сообщило в ночь на пятницу, что под ударами западной коалиции погибли 14 гражданских лиц в сирийской Ракке.

Ранее Газета.ру написала, что американская коалиция нанесла удар по проправительственным силам в САР.