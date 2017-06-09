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Новости Сирии
Сирия: авиаудар западной коалиции в Ракке убил более 30 мирных жителей

Сирия: авиаудар западной коалиции в Ракке убил более 30 мирных жителей

12:54  9 Июня 2017
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Сирия: авиаудар западной коалиции в Ракке убил более 30 мирных жителей

Ракка, 9 июня. Число жертв очередного авианалета международной коалиции во главе с США в Ракке превысило 30 человек.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в результате авиационного удара ВВС США, нанесенного по интернет-клубу в квартале аль-Джазра, погибло более 30 мирных жителей Ракки. Отмечается, что коалиция нанесла удары еще по пяти районам города, сейчас уточняется количество жертв в этих кварталах.

Сирия: авиаудар западной коалиции в Ракке убил более 30 мирных жителей

Агентство «САНА» сообщило в ночь на пятницу, что под ударами западной коалиции погибли 14 гражданских лиц в сирийской Ракке.

Ранее Газета.ру написала, что американская коалиция нанесла удар по проправительственным силам в САР.

#сирия #ракка #авиаудар #ввс сша
Алексей Громов
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