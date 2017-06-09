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Стало известно, когда на МКС испекут первый космический хлеб

Стало известно, когда на МКС испекут первый космический хлеб

12:15  9 Июня 2017
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Стало известно, когда на МКС испекут первый космический хлеб

Манчестер, 9 июня. Астронавты МКС смогут в 2018 году испечь первый космический хлеб, заявил основатель компании Bake In Space Себастьян Марку во время Британской космической конференции в Манчестере.

Ученые отметили, что астронавтам нецелесообразно перед каждым полетом на МКС брать с собой всю свою еду. Они обратили внимание, что необходимо разрабатывать технологии, которые позволяли бы готовить пищу в космосе.

Так, на Британской космической конференции были представлены новая хлебопекарная смесь и печь для изготовления хлеба. Отмечается, что они будут испробованы на МКС в 2018 году, передает «Вечерняя Москва».

Стало известно, когда на МКС испекут первый космический хлеб

«По мере того, как космический туризм становится все популярнее, и люди намерены проводить в космосе все больше времени, нам нужно с нуля выстроить систему приготовления хлеба в космических условиях», — заметил Марку.

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Катерина Тимошенская
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