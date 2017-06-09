Ставка больше, чем жизнь: почему медреформу на Украине называют геноцидом

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Украинская государственная служба статистики обнародовала поистине шокирующую информацию. Согласно официальным данным, смертность в стране практически вдвое превысила рождаемость, население по так называемым «естественным причинам» ежегодно сокращается более чем на 200 тысяч человек, а средняя продолжительность жизни едва превышает 55 лет. Главной причиной этого специалисты считают катастрофическую ситуацию, сложившуюся в местной системе здравоохранения. Официальный Киев закрывает сотни поликлиник и больниц, увольняет тысячи квалифицированных врачей и отменяет социальные цены на медпрепараты. Упомянутые данные были распространены в день, когда Верховная рада обсуждала крайне непопулярную в народе медицинскую реформу, усугубляющую и без того тяжелое положение пациентов. В сути реформы, которую на многих уровнях называют «геноцидом украинского народа», разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Автор идеи — исполняющая обязанности украинского министра здравоохранения Ульяна Супрун — в одном из своих многочисленных телевизионных выступлений фактически обвинила оппонентов в невежестве.

«В стране будет применена западная модель медицины, когда тот же пациент платит исключительно за предоставленные ему услуги врача, — отметила она. — А государство уже не станет финансировать больницы, которые в своем большинстве пустуют».

И добавила, что «о советских традициях», когда даже в небольших селах существовали отдельные фельдшерские пункты и амбулатории, украинцам придется забыть навсегда.

«Новая реформа годится, скорее, для развитого Запада, нежели для нищей Украины, — сказал в комментарии ФАН представитель Независимой организации работников медицины Франк Ульрих. — В стране попросту нет системы медстрахования, а 60% больных не располагают средствами даже на простой визит к врачу. Ехать же за десятки километров в ближайшую больницу большинство жителей сельской местности не станут. Опять-таки по причине отсутствия средств».

Впрочем, речь в данном конкретном случае идет не только об отсутствии у людей денег на дорогу в медучреждение и оплату нахождения в стационаре. Далеко не в последнюю очередь благодаря «реформаторским» начинаниям официального Киева, Украину массово покидает квалифицированный медперсонал. Из-за закрытия больниц и поликлиник, мизерной зарплаты и повальных сокращений за последние несколько лет из страны выехали более 25 тысяч медиков, в то время как оставшиеся врачи и младшие медработники не справляются с возложенным на них объемом работ.

«Как не стыдно премьеру [Владимиру] Гройсману говорить на всю Украину о том, что уже завтра доктора будут получать по 20 тысяч гривен (900 долларов, — Прим. ФАН)!? С дополнительными дежурствами у меня «набегает» только 4 тысячи, — пожаловалась в доверительной беседе с корреспондентом ФАН терапевт из Харьковской области Марина Яцек. — А после реорганизации «по принципу Супрун» меня вообще могут вышвырнуть на улицу: ставка в данном случае больше, чем наша жизнь».

Еще одним крайне неприятным нововведением может стать отмена государственных дотаций на снабжение ряда пациентов бесплатными медикаментами. Речь, главным образом, идет об онкобольных и лицах, страдающих тяжелой формой диабета. Киев фактически абстрагировался от системы подобного снабжения, переложив эту функцию на благотворительные организации и отдельно взятых волонтеров.

«Таким образом, на Украине окончательно вводится платная медицина», — констатировал нардеп Юрий Бойко.

«У людей не будет доступа к медицинской помощи, что приведет к вымиранию украинцев», — сказал нардеп Олег Мусий, в очередной раз, сравнив реформу с геноцидом. Кстати, предложение команды Супрун украинский парламент отправил на небольшую доработку, хотя аналитики не сомневаются, что эта доработка будет чисто символической.

Вопрос, кто будет платить за услуги медиков в нынешних условиях, так и остался без ответа. Известно лишь, что в надежде на выздоровление тысячи украинцев отправляются лечиться в Россию и Белоруссию.