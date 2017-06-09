Дамаск: САА полностью освободила от боевиков город Хауш аль-Давахра

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Хауш аль-Давахра, 9 июня. Правительственные войска зачистили от боевиков «Армии Ислама» населенный пункт в районе Восточная Гута.

После продолжительный столкновений сирийским военным удалось взять под контроль город Хауш аль-Давахра, который ранее захватили боевики «Армии Ислама» (группировка «Джейш аль-Ислам» считается террористической в ряде стран).

Военный источник отмечает, что во время штурма Сирийская арабская армия потеряла два танка и 16 бойцов убитыми.

Ранее сообщалось, что «Армия Ислама» для ведения междоусобной войны в Восточной Гуте использует несовершеннолетних подростков в качестве боевиков.