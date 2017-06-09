Апокалипсис сегодня ночью: США сжигают Ракку белым фосфором, обвиняя Асада в применении химоружия

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Сегодня ночью появились тревожные сообщения о новом случае применения коалицией, возглавляемой США, боеприпасов с белым фосфором. Теперь уже в Ракке. Федеральное агентство новостей (ФАН) уже писало об этом чудовищном и антигуманном оружии, которое до сих пор используют Соединенные Штаты, отказываясь подписывать «Конвенцию о конкретных видах обычных вооружений».

«Международная коалиция сжигает Ракку белым запрещённым фосфором», — пишет в своем «Твиттере» оппозиционный сирийский журналист Муса аль-Омар.

Запись профессора английской литературы Ахмада аль-Иссы, проживающего в Сирии, идет под хэштегом #USAWarCriminal (#СШАВоенныйПреступник).

Военным преступлением эти действия США считает и бывший член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, который отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), что после Мосула для коалиции применение белого фосфора становится нормой.

Кроме того, наш собеседник подчеркнул, что какие бы меры не предприняло в этой ситуации международное сообщество, Америка продолжит вести войну так, как она это видит:

«Американцы в данный момент настолько уверены в своей правоте, что вряд ли кого-то послушают. Они скажут: «С террористами надо бороться, и мы боремся. А мирные жители — это неизбежные жертвы. Мы не можем допустить, чтобы наши войска несли большие потери».

Доктор военных наук, военный аналитик, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН) мнением, почему Соединенные Штаты Америки идут на грубое нарушение международного права в части применения запретных видов вооружений теперь и в Сирии:

«Это первый признак того, что военные усилия США и их союзников по штурму Ракки пока не увенчиваются успехом, и предпосылок к этому нет. Поэтому они переходят к применению более жестких видов вооружения для обеспечения своей победы».

Эксперт также отметил неизбежность больших жертв среди мирного населения в ходе таких агрессивных действий США:

«Безусловно, среди мирных жителей будут жертвы, потому что белый фосфор относится к одному из самых варварских видов вооружений. Он обеспечивает площадное поражение живой силы, в том числе и в укрытиях».

Между тем, Башар Асад, которого при любом удобном случае Вашингтон спешит обвинить в применении химического оружия против мирных жителей, побывал на торговой ярмарке «Сделано в Сирии» («Made-in-Syria-Shopping Festival») в районе Меззе на юго-западе Дамаска. Как сообщает пользователь «Твиттера» @C_Military1, сирийский лидер пришел на встречу с простыми сирийцами без охраны и прочих мер безопасности.

فيما رؤوساء بعض الدول العربية يتصارعون ... الرئيس #الاسد بين شعبه بلا اي اجراءات امنيةhttps://t.co/CmPzBRttEK#الاعلام_الحربي_المركزي pic.twitter.com/9peDM4I3ev — الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) June 8, 2017

И после шести лет войны простой народ Сирии продолжает поддерживать своего президента, не видя в нем «диктатора, действующего против своих людей» - в отличие от западных СМИ.

Напомним, что белый фосфор относят к химическому оружию. Вступая в реакцию с кислородом вещество воспламеняется, развивая температуру до 1300°C, и может вызвать серьезнейшие термические ожоги. Кроме зажигательного, белый фосфор оказывает отравляющее действие. Смертельными являются 0,05–0,15 граммов при попадании в организм. Отравиться можно и от вдыхания пара горящего вещества.

«Конвенция о конкретных видах обычных вооружений», принятая в 1980 году, ограничивает использование боеприпасов с белым фосфором. США и Израиль отказались подписывать эту Конвенцию, настаивая на своем «исключительном праве» применять фосфорные боеприпасы.