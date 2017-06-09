Министр энергетики Азербайджана скончался в больнице Стамбула

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Стамбул, 9 июня. Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев скончался на 70-м году жизни в Стамбуле. Как сообщает Sputnik Азербайджан, вмешательство врачей оказалось безуспешным.

Ранее Алиев был экстренно госпитализирован в стамбульскую клинику Florence Nightingale в связи с проблемами с сердечно-сосудистой системой. В пятницу состояние министра резко ухудшилось.

Натиг Алиев родился в 1947 году в Баку. Пост министра энергетики Азербайджана занимал с 2004 года.

Напомним, 30 мая в больнице в возрасте 83 лет скончался бывший правитель Панамы диктатор Мануэль Норьега.