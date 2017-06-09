Российскую патрульно-постовую службу укомплектуют «нюхачами»

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Санкт-Петербург, 9 июня. В районных отделах полиции РФ в ближайшее время могут появиться патрульно-постовые экипажи, в состав которых будут входить и собаки. Как стало известно ФАН, в основном, это будут «нюхачи», работающие по поиску взрывчатки и наркотиков. Собак, натренированных на задержание преступников, пока в патрульно-постовую службу принимать не планируют.

Причем войдут собаки в штат именно районных отделов полиции. «Соответственно, к ним будут «прилагаться» и кинологи», — уточнил источник ФАН. В частности, в Петербурге возле некоторых районных управленийуже появились свои вольеры. Те управления, которые не могут себе позволить содержать собак рядом с управлением (например,в историческом центре города), будут «заимствовать» собак из Кинологического центра МВД.

Собак поставят на довольствие, они будут являться такими же сотрудниками управлений и отделов, как и люди. В отрядах ППС они будут выполнять сразу несколько функций. Во-первых, при патрулировании улицы они будут реагировать на взрывоопасные и наркотические вещества. Если простые полицейские могут проехать мимо потенциального террориста, если он выглядит безобидно, то собака учует, если человек не так давно имел дело со взрывчатым веществом. Так же это значительно облегчит работу ППС и по выявлению наркоторговцев.