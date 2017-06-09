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Общество
Роспотребнадзор рассказал, жители каких регионов чаще умирают от алкоголя

Роспотребнадзор рассказал, жители каких регионов чаще умирают от алкоголя

11:54  9 Июня 2017
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Роспотребнадзор рассказал, жители каких регионов чаще умирают от алкоголя

Москва, 9 июня. Повышенный уровень смертности в результате алкогольного отравления зафиксирован в 11 регионах страны. Об этом говорится в докладе, подготовленном в Роспотребнадзоре.

К числу наиболее неблагополучных специалисты отнесли Коми, Бурятию, Чувашию, Тыву, Забайкальский край, а также Кемеровскую, Магаданскую, Самарскую, Омскую, Курскую и Рязанскую области. В этих регионах показатель смертности от спиртного в 2 раза превышает средний по России.

Роспотребнадзор рассказал, жители каких регионов чаще умирают от алкоголя

И умирают люди даже не от употребления поддельного алкоголя, а от злоупотребления легальной продукцией.

При этом, сообщает газета «Известия», ситуация в целом по стране в улучшилась. Количество смертей от отравления спиртными напитками снизилось на 36% в сравнении с данными 9-летней давности. 

Алексей Громов
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