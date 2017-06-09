Сирия новости 9 июня 12.30: операция ВКС РФ против ИГ в провинции Хама, междоусобицы ССА и «Нусры» в Идлибе

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Сирия, 9 июня. ВКС РФ наносят авиаудары по позициям ИГ* вдоль линий поставок боевиков на востоке провинции Хама. Вооруженный конфликт между ССА** и «Джебхат ан-Нусрой»*** в городе Маарет Аль-Нуман продолжает усугубляться. Бойцы SDF**** полностью заняли район Аль-Машалаб в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): осуществила обмен пленными с боевиками «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте; потеряла офицера в боях под Дамаском; продолжает противостояние с ИГИЛ* на западной и южной окраинах Дейр эз-Зора; обстреляла укрепрайоны радикалов вблизи города Кафр Зета на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): оказалось под авиаударами ВКС РФ к востоку от города Итрия; провело атаку в городе Кербела в Ираке с помощью террориста-смертника, в результате ранены четверо сотрудников службы безопасности; потеряло двоих боевиков в ходе бомбардировки ВВС западной коалиции на юге провинции Дейр эз-Зор.

Курды: ведут ожесточенные бои с ССА в районах городов Тель Рифат, Аазаз и Африн к северу от Алеппо; заняли район Аль-Машалаб в Ракке, уничтожив 20 террористов и два их заминированных автомобиля.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): продолжает вести кровопролитные бои с отрядами ССА в городе Маарет Аль-Нуман на юге от Идлиба.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и антиправительственная группировка «Джейш Аль-Ислам» провели обмен пленными, который состоялся вблизи города Дума в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска. По информации ливанского портала Al Masdar News, боевики освободили четырех женщин, похищенных ими в городе Адра еще в 2014-м году. Сирийские военные, в свою очередь, передали радикалам четырех жен боевиков формирования, которые ранее были арестованы для допроса. В ближайшее время стороны планируют осуществить еще ряд обменов пленными с целью ослабить напряжение в регионе.

В результате последних столкновений с отрядами исламистов в восточном пригороде Дамаска был убит офицер Республиканской гвардии САА Алаа Ахмад Ибрагим, передает местный источник в сети Twitter (@mhmdalywns56). Таким образом, незаконные группировки, контролирующие Восточную Гуту и ряд кварталов столицы, продолжают систематически нарушать установленный в регионе режим без огня.

Провинция Алеппо

На севере провинции не утихают вооруженные стычки между бойцами Демократической армии Сирии (SDF) и протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). Столкновения отмечаются сразу на нескольких направлениях, сообщает новостное агентство Geneva Updates. Наиболее тяжелые бои разворачиваются в районах городов Африн, Тель Рифат и Аазаз.

Анкара при поддержке отрядов исламистских формирований «Ахрар аш-Шам» и ССА пытается отодвинуть курдов от северной границы Сирии. При этом турецкая армия также ведет незаконные военные действия против бойцов SDF и YPG на территории республики. Ранее в этом регионе разворачивалась полномасштабная военная кампания под названием «Щит Евфрата», направленная против курдов и «Исламского государства»*.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора сохраняется крайне напряженная ситуация. Бои между подразделениями армии САР и отрядами ИГИЛ фиксируются на южных и западных окраинах города. Об этом сообщает информационный портал News Jorf. Самые ожесточенные бои идут на западе — в районе Аль-Панорама вблизи базы 137-й бригады САА. Ранее боевикам удалось занять ряд опорных пунктов правительственных войск в этой части столицы провинции. Однако благодаря поддержке ВКС РФ военнослужащим удалось отразить ряд последовавших затем массированных атак ИГ.

Коалиционная авиация тем временем продолжает работу в восточной части региона. Под ударами вновь оказался Аль-Маядин, а также участок дороги, соединяющей город с населенным пунктом Аль-Курайя. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе боевого налета были ликвидированы двое террористов «Исламского государства». Международная коалиция активизировала действия на этом направлении в преддверии грядущего крупномасштабного наступления боевиков «Свободной армии», пользующейся поддержкой США. Захват оппозиционными силами Дейр эз-Зора, однако, может обернуться для Башара Асада поражением в войне, уверены многие эксперты.

Провинция Идлиб

Внутри города Маарет Аль-Нуман к югу от Идлиба не прекращаются кровопролитные междоусобные бои между крупнейшими группировками оппозиционного блока — Сирийской свободной армией и альянсом «Тахрир аш-Шам», возглавляемым крайне радикальной «Джебхат ан-Нусрой», передает подконтрольный вооруженной оппозиции источник в соцсети Twitter (@homs_alhdath).

Напомним, ранее боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» вместе с союзниками атаковали военную базу 13-й дивизии ССА в Маарет Аль-Нумане. В результате неожиданного нападения были убиты десятки бойцов «Свободной армии». Формирования «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» направили свои отряды с целью помочь отразить атаку радикалов «Тахрир аш-Шам». В знак протеста на улицы города вышли местные жители, призывающие боевиков прекратить боевые действия. В результате «Джебхат ан-Нусра» открыла огонь по мирным демонстрантам. По данным Al Masdar News, под обстрелом погибли не меньше десяти гражданских лиц.

Провинция Ракка

Как передает ANF News, отряды YPG и SDF, поддерживаемые международной коалицией, установили полный контроль над районом Аль-Машалаб на юго-востоке города Ракка. В ходе противостояния были ликвидированы как минимум 20 террористов «Исламского государства». Боевики, пытаясь отбить наступление курдов в районе, активно использовали «джихад-мобили», два заминированных автомобиля были уничтожены бойцами SDF до детонации. Также были обезврежены несколько самодельных взрывных устройств, заложенных террористами ИГ. Курдские силы продолжают операцию, сейчас основные столкновения идут в соседнем районе Аль-Джазра.

Кроме того, силы кампании «Гнев Евфрата» продолжают захватывать территории в северных и западных окрестностях административного центра провинции, постепенно приближаясь к Ракке с этих направлений.

Провинция Хама

ВКС России продолжают бомбардировки укрепрайонов боевиков «Исламского государства» в восточной части провинции Хама. Российские самолеты нанесли десятки ударов по позициям террористов вдоль главной линии поставок ИГ, связывающей подконтрольные боевикам населенные пункты к востоку от города Итрия с Раккой. Как отмечает военный источник Al Masdar News, боевые вылеты были проведены в преддверии новой серии атак правительственных войск на позиции ИГИЛ в этом регионе.

Как утверждает информагентство Geneva Updates, артиллерия правительственной армии САР обстреливает опорные пункты боевиков-исламистов на окраине Кафр Зеты со стороны освобожденного города Суран. Данных о потерях в рядах радикалов не приводится. Боевики регулярно совершают вылазки на занимаемые САА территории в регионе, а также ведут провокационные обстрелы, чем и вызывают на себя ответный огонь со стороны армии САР.

Ирак

В городе Кербела на юго-западе от Багдада произошла атака террориста-смертника ИГИЛ. Взрыв произошел вблизи автобусной станции на юго-восточной окраине города. Боевик активировал на себе «пояс шахида» уже после того, как оказался в окружении сотрудников сил безопасности Ирака. В результате тяжелые ранения получили четыре человека. Об этом сообщает информационный портал Iraqi Day.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)