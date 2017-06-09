ЛНР: СБУ курирует наркотрафик на подконтрольных Киеву территориях Донбасса

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Луганск, 9 июня. Начальник управления СБУ на подконтрольной Киеву территории Луганщины курирует поставки наркотиков в ЛНР, заявил представитель МВД республики майор Алексей Селиванов.

В МВД ЛНР рассказали, что жители подконтрольной Киеву территории Луганщины звонят на горячую линию луганских силовиков и сообщают о «деятельности украинского государственного наркокартеля». По словам майора МВД республики Алексея Селиванова, куратором поставки наркотиков ЛНР является так замначальника «Управления СБУ в Луганской области» полковник Сергей Коморный. Напомним, что ранее ЛНР раскрыла крупную наркотическую сеть поставок незаконных веществ на территорию республики.​