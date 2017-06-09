Стоун назвал актера, который сможет сыграть Путина в кино

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Москва, 9 июня. Американский актер Леонардо Ди Каприо смог бы сыграть президента России Владимира Путина в художественном фильме, заявил американский режиссер Оливер Стоун после интервью с российским лидером.

Стоун подчеркнул, что едва ли отважился бы снять художественный фильм о Путине. Однако режиссер согласился порассуждать, кто мог бы исполнить роль российского президента.

По мнению Стоуна, внешне на Путина похож Джереми Реннер. Режиссер при этом подчеркнул, что глава России «очень умен».

«Я не знаю, насколько умен Реннер, — цитирует Стоуна газета «Известия». — Ди Каприо мог бы быть похож (на Путина. — Прим. ФАН), и он мог бы сыграть также и Ленина».

Ранее Стоун, снявший фильм о Путине, в интервью американским СМИ рассказал об отличной спортивной форме и скромности президента РФ.