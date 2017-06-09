Бригадный комплект «Искандер-М» передан сухопутным войскам РФ

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Астрахань, 9 июня. Бригадный комплект комплекса «Искандер-М» был передан в пятницу ракетному соединению Восточного военного округа. Церемония вручения состоялась на ракетном военном полигоне Капустин Яр, расположенном в северо-западной части Астраханской области.

«Личному составу ракетной бригады были переданы более 10 пусковых установок, транспортно-заряжающие и командно-штабные машины, техника жизнеобеспечения, регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации», — пояснили в Минобороны РФ.

Представители ведомства отметили, что завершающим этапом перевооружения станут тактические учения с боевым пуском крылатых ракет.