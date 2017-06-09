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Политика
Путин: Расследование теракта в Петербурге раскрыло орудующих в ШОС игиловцев

Путин: Расследование теракта в Петербурге раскрыло орудующих в ШОС игиловцев

11:43  9 Июня 2017  /обновлено: 11:54  09 Июня 2017
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Путин: Расследование теракта в Петербурге раскрыло орудующих в ШОС игиловцев

Астана, 9 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что расследование теракта в метро Санкт-Петербурга показало, что в странах ШОС действуют подпольные ячейки террористов ИГИЛ*.

О попытках террористов, обосновавшихся на афганской земле, совершать атаки и на территории стран ШОС, глава России сообщил, выступая на заседании лидеров стран участниц организации в узком составе.

Путин подчеркнул, что такие действия боевиков не могут не настораживать. 

«В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев — это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», — подчеркнул он.

Напомним, группировка ИГ* запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.

#владимир путин #иг
Алексей Громов
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