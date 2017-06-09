Склад с горючими материалами пылает в Ярославле, есть пострадавшие

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Ярославль, 9 июня. Склад с горючими веществами пылает в Ярославле, в результате ЧП пострадал один человек. По данным источника ФАН, пострадавший работает охранником на площадке. Сейчас ему оказывают помощь.

Склад расположен в Промышленном проезде. В помещении хранятся 200-литровые бочки с горюче-смазочными и лако-красочными материалами. Кому принадлежат склад, пока не установлено.

Площадь возгорания ранее составляла четыре тысячи квадратных метров, сейчас 500 из них потушили. Изначально пожару присвоили второй номер сложности, однако затем его повысили сначала до третьего, а затем и до четвертого. В настоящее время ранг понижен до третьего. Для тушения площадки планировалось даже привлекать авиацию и силы МЧС из соседних регионов, однако сейчас необходимость в этом отпала.

Известно, что в результате пожара пострадал охранник склада. Мужчина получил ожог 1% поверхности тела. Прибывшие на место ЧП врачи оказывают ему помощь, скорее всего, после этого его отпустят на амбулаторное лечение.

