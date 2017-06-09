Педофил из Подмосковья изнасиловал семилетнюю школьницу

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Москва, 9 июня. Житель деревни Ватулино Рузского района Подмосковья заманил к себе домой ученицу второго класса и изнасиловал ее, сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, инцидент произошел в среду, 7 июня. Пострадавшая от педофила девочка описала внешность мужчины сотрудникам полиции. Это и помогло поймать преступника.

Сейчас мужчина задержан и находится в отделении полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщает телеканал «360».