Россия ужесточила контроль мясной и молочной продукции из Белоруссии

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Москва, 9 июня. Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль в отношении продукции восьми компаний из Белоруссии в связи с несоответствиями нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза, говорится в сообщении ведомства.

Ужесточение требований лабораторного контроля коснулись четырех предприятий Белоруссии по производству мясных изделий — агрокомбинатов «Дзержинский» и «Скидельский», «Гомельский мясокомбинат», «Партнер и К». Те же меры предприняты Россельхознадхором в отношении четырех предприятий по производству молочной продукции. Напомним, что в апреле российские надзорные органы провели проверки ряда белорусских продуктов, по итогам которых были вынесены замечания, в мае Минск сообщил об устранении замечаний.​