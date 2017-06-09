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Экономика
Россия ужесточила контроль мясной и молочной продукции из Белоруссии

Россия ужесточила контроль мясной и молочной продукции из Белоруссии

11:40  9 Июня 2017
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Россия ужесточила контроль мясной и молочной продукции из Белоруссии

Москва, 9 июня. Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль в отношении продукции восьми компаний из Белоруссии в связи с несоответствиями нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза, говорится в сообщении ведомства.

Ужесточение требований лабораторного контроля коснулись четырех предприятий Белоруссии по производству мясных изделий  — агрокомбинатов «Дзержинский» и «Скидельский», «Гомельский мясокомбинат», «Партнер и К». Те же меры предприняты Россельхознадхором в отношении четырех предприятий по производству молочной продукции. Напомним, что в апреле российские надзорные органы провели проверки ряда белорусских продуктов, по итогам которых были вынесены замечания, в мае Минск сообщил об устранении замечаний.​

Ирина Селезнева
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