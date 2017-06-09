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Новости Сирии
Курды выбили ИГИЛ из базы «17-й дивизии» на севере Ракки

Курды выбили ИГИЛ из базы «17-й дивизии» на севере Ракки

11:52  9 Июня 2017
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Курды выбили ИГИЛ из базы «17-й дивизии» на севере Ракки

Ракка, 9 июня. «Сирийские демократические силы» установили контроль над крупным укреплением в северной части Ракки.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщает, что отрядам курдского ополчения удалось значительно продвинуться в штурме Ракки, которая неофициально считается столицей террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Курды выбили ИГИЛ из базы «17-й дивизии» на севере Ракки

Отмечается, что курды взяли под контроль базу «17-й дивизии», которая является одним из самых мощных укреплений в окрестностях Ракки, также СДС зачистили от террористов здание сахарного завода и полностью освободили восточный пригород Аль-Машалаб.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #ракка
Алексей Громов
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