Незалежность в разрезе: Роман Носиков объясняет ее смысл на примере Крыма

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Украинские блогеры и честные украинские СМИ сообщают о разгуле невероятных репрессий и беспредела «российских оккупантов» в Крыму. Они предрекают крымский майдан, который, конечно же, вернет Украине исстрадавшихся крымчан.

В кои-то веки украинские блогеры и честные украинские СМИ врут не на 100%, а только на 99%. Дело в том, что в Крыму действительно происходят некоторые волнения, и много интересных событий.

Чем недоволен крымчанин

В мае прошли митинги в Севастополе. Они были вызваны спорами относительно планов реконструкции города. Большинство вопросов возникло у крымских татар, так как многие из них живут в так и не зарегистрированных пока строениях. Часть существующих строений подпадает под территорию планируемой природоохранной зоны.

Митинги были и в Коктебеле: там застраивают тропу к могиле Волошина.

Бузили по поводу генплана в Ялте. Глава правительства Крыма Сергей Аксенов распорядился отозвать генплан, лишающий город 122 гектаров зеленых насаждений.

На 17 июня планируется митинг в Симферополе. Цель — отменить утверждение порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории республики.

Архитекторы и геологи в Крыму решают сейчас вопрос о том, как спасти «Ласточкино Гнездо»: оно может упасть в море. Точно известно одно: придется частично заменить фундаментную плиту, состояние которой очень тяжелое.

Крымский блогер составил список местных вопросов к Владимиру Путину для «Прямой линии». Вот некоторые из них:

«Почему такие дорогие авиабилеты в Крым (20–30 тыс. руб из Москвы в Симферополь и обратно)?»

«Помогите остановить строительный беспредел и махинации с крымской землей и недвижимостью, которая так и липнет к рукам героев Крымской весны и к их приближенным. Нахапали черти санаториев и землицы».

«Почему национальная политика в Крыму перекошена в пользу одной национальной группы, вечно недовольной и требующей льгот и квот?»

«Почему крымские чиновники в личных беседах говорят, что Крым — это еще не Россия? Так когда в Крыму будет настоящая Россия?»

«Владимир Владимирович, спасите Крым от дерьма. Летом будет ежегодная катастрофа на крымских пляжах. В море нельзя купаться, когда температура превысит +25. Мы теряем туристов, многим становится плохо уже на следующий день после купания. Очистных сооружений нет, и будут они еще очень нескоро».

Ну, и так далее.

Невооруженным взглядом видно, что уже в самом списке вопросов содержится ответ про «настоящую Россию». Часть вопросов вызвана чисто российской проблематикой, часть — порождение именно переходного периода, а часть — наследие Украины.

Быть государством

Что для нас в этой ситуации важно, помимо очевидной необходимости соблюсти законные интересы граждан Российской Федерации? Ну, и еще помимо наблюдения за возбужденным подскакиванием небратьев с той стороны стены им. Яценюка?

Перед нами — почти (!) идеальная иллюстрация причин, сути и целей так называемой «украинской незалежности».

Многие из нас, будучи хорошими людьми, все никак не могут понять — почему современная Украина так отчаянно сопротивляется любому сотрудничеству с Россией? Почему под любым сотрудничеством Украина подозревает опасность для своей незалежности? Почему и кем эта незалежность так ревниво оберегается? И зачем вообще границу надо было проводить?

Ну, вот перед нами Крым — кусок территории, на которую еще три года назад распространялась та самая незалежность.

Вот и ответ. Незалежность Украины от России нужна для того, чтобы все, что произошло со времени воссоединения Крыма с Россией, — не произошло бы с Украиной.

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Чтобы не было равного государственного статуса трех языков, крымско-татарского, русского и украинского, — и, таким образом, признания равноценности народов.

Чтобы не было укрепления Черноморского флота.

Чтобы не было восстановления заповедников.

Чтобы не выплачивались компенсации репрессированным народам.

Чтобы не гоняли местных джихажистов.

Чтобы дома, дачи, виллы по-прежнему стояли в заповедных и прибрежных зонах.

Чтобы не платились налоги.

Чтобы не проводились реконструкции, реставрации и реновации.

Чтобы «Ласточкино Гнездо» тихо-мирно съехало в море, а обвинили в этом… ну, либо москалей, либо СССР, что в принципе одно и то же.

Чтобы татар держали на нелегальном положении, вынуждая их служить Джемилеву и Чубарову.

То есть государственный суверенитет Украины нужен не для того, чтобы обеспечить государственную жизнь и деятельность нации, а для отсутствия государства. Чтобы не мешало.

Ну, и чтобы не было никаких демонстраций. Потому что какой смысл что-то демонстрировать украинскому государству? Его же нет.

В Крыму будет жизнь

Именно поэтому на территории Украины так и не случилось рождения единой нации. Потому что нация — это продукт индустриализации, общего дела (res publica) и общего отстаивания государственного интереса и суверенитета. Государство и нация — строят друг друга.

В данном же случае, государственный суверенитет отстаивался извне — за счет апелляции к Европе, к Америке, к НАТО. Это было дешевле, так как не нужно было вовлекать народ в государственное строительство, а значит и обращаться с ним как с источником суверенитета.

Границу провели именно для этого.

Ошибкой России было то, что она пыталась уважать украинскую государственность и суверенитет. Россия пыталась уважать то, чего сами хозяева Украины не хотели, чем тяготились и от чего мечтали избавиться.

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Любая попытка России втянуть Украину в совместные проекты требовала от Украины осознания интересов, то есть отращивания хоть какой-то государственности. Предлагая партнерство, Россия тем самым отталкивала от себя господствующий антигосударственный класс Украины и внушала ему страх, враждебность и желание бежать подальше.

Самым антиукраинским деянием Путина была выдача Виктору Януковичу кредита под настройку украинской промышленности под совместную работу с Россией. Ведь это требовало от Киева государственной деятельности, что противоречило идее незалежности.

Русский от украинца отличается только наличием государственного мышления. За что свидомыми и презираем как «раб царей, Сталина и Путина». Украинец, начавший мыслить и действовать по-государственному, превращается в «москаля». То есть во врага незалежной Украины.

…В Крыму будет еще много проблем. Будут и митинги, будут и недовольные, со своими упреками и скандалами. Но будет и деятельность. Будет жизнь. И между народом и государством будет идти диалог. Потому что они оба существуют, они настоящие и нуждаются друг в друге.

И за этим с ужасом и непониманием будут наблюдать, время от времени подскакивая, обитатели безгосударственной территории.