Нашедшая труп мужчины-бобра жительница Кургана оказалась нетрезвой

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Курган, 8 июня. Жительница Кургана подняла на уши всю полицию города странным сообщением о трупе мужчины в образе бобра.

Накануне в дежурную часть УВД города позвонила женщина. Заплетающимся языком она рассказала, что во время сплава на лодке обнаружила труп мужчины с распоротым животом. Истерически женщина потребовала, чтобы наряд полиции срочно приехал к ней домой, поскольку тело загадочного человека-бобра она притащила в собственную квартиру.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что звонившая дама была в нетрезвом состоянии. Ее мать объяснила, что сказанное по телефону не стоит воспринимать всерьез, передает Ura.Ru.

«Вызов на телефон 02 поступил 27 мая. Полиция обязана реагировать на все сообщения. По адресу, указанному женщиной по телефону, был направлен наряд полиции», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В данный момент полиции проводит проверку по данному факту. Каким-то образом видео со звонком в полицию Кургана оказалось в соцсетях.