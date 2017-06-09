Книжный фестиваль «Красная площадь»: новые издания, гонорары писателей и тропинки Ленина. ФАН-ТВ

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Ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь» прошел в Москве. В эти дни главная площадь страны уже в третий раз превратилась в большой литературный салон под открытым небом. Помимо традиционных площадок– «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», – в этом году появились и новые. Прямо напротив Исторического музея расположилась площадка «Отечественная история» – выставочный проект, посвященный 100-летию русской революции. Что читали наши прадеды в 1917 году, и какие книги издавались в то время? Чтобы выяснить это, смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Андрей Петров, историк, заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН по научно-организационной работе, привел несколько интересных статистических фактов:

– Какие самые тиражные книги были в 2017 году? Исследования были проведены по книжной летописи. Самый тиражный автор был Лев Николаевич Толстой. В 2017 году у него вышел 1 144 550 экземпляров. Это вот самые востребованные писатели по формулярам библиотек: Толстой, Амфитеатров, Вербицкая, Немирович-Данченко, Достоевский, Чехов. Сборники «Знание», альманах «Шиповник». А вот это интересная табличка: самые гонорарные писатели. Горький получал самые большие гонорары в тот год, а тиражи были самые большие у Арцыбашева.

Праздник книги и чтения в сердце столицы проходит третий раз. Впервые фестиваль состоялся в 2015 году, став кульминацией Года литературы. Несмотря на капризы московской погоды, он так понравился книжникам и читателям, что стал ежегодным. Тогда в Москве появился организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения под председательством Сергея Нарышкина.

Сам Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества, тоже присутствовал на мероприятии. Директор и главный редактор издательства «Молодая Гвардия» Андрей Петров вручил ему недавно выпущенную книгу: Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Нарышкин отреагировал очень позитивно:

– Я сегодня, кстати, утром заинтересовался ей, потому что в одной из газет прочитал хороший отзыв на нее. Вы сразу удовлетворили мое любопытство. Спасибо большое!

Андрей Петров рассказал о подарке, который он преподнес Нарышкину, корреспонденту ФАН-ТВ:

– Сергей Евгеньевич… совпало его желание получить эту книгу, и мы ему сегодня ее преподнесли. Лев Данилкин «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» – вот такое неожиданное название. Книга сейчас вошла в короткий список «Большой книги», я думаю, что это один из главных претендентов на победу как самая интересная книга, самая обсуждаемая книга года. Это современная биография Ленина, рассчитанная, наверное, в первую очередь, на молодое поколение, на молодежь. Но автор писал эту книгу пять лет, реально он был во всех местах, связанных с жизнью В.И. Ленина. Ленин любил кататься на велосипеде – автор освоил велосипед, он был в Швейцарии в горах… Всё – попытка повторить все пути, все тропинки, весь путь Ленина.

– Великий вождь пролетариата выступает в книге как простой человек?

– Как простой человек… Тут, понимаете, сложная диалектика. Ленин непростой, потому и подзаголовок такой – «Пантократор солнечных пылинок». Мое детство и юность прошли, когда из Ленина делали уникального такого, который «живее всех живых», так сказать, умнее всех самых умных, а потом это всё сменилось другим полюсом, на самом деле, как бы идиотизмом, когда всё плохо и ужасно. Наоборот, это какой-то злодей, пробравшийся в пломбированном вагоне, который устроил у нас черт-те что. Это значительно сложнее, значительно интереснее.

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Юрий Вяземский, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО(У) МИД РФ, писатель, телеведущий, пообщался с репортером ФАН-ТВ о своем участии в книжном фестивале «Красная площадь», а также об Октябрьской революции, 100-летие которой отмечается в этом году:

– С моей точки зрения, революция (я ее называю – Великая, она, правда, Октябрьская), Великая Октябрьская феодальная контрреволюция, отбросила мою страну на 70 лет назад. Это моя точка зрения, ее совсем не обязательно разделять.

– У вас заявлена тема выступления «Герои, скрепляющие историю».

– Да. Началось все с Александра Невского, мы шли, шли, дошли до Кутузова, естественно, до Ленина, потому что как без Ленина? И как-то вот здесь остановились. Эта российская аудитория, аудитория на Красной площади, – ее волнует все. Прежде всего, ее волнует судьба страны: чтобы дети были умнее, чтобы денег было больше, чтобы жить было счастливее, чтобы ни в коем случае не становились хуже. Есть довольно много ребят, которые историю, по-моему, совершенно не знают. Также хотелось бы, чтобы они ее осмысливали по-своему, исходя из своих интересов, из своих перспектив, потому что это же будущее России. Мы все говорим: молодежь – это будущее страны. Надо, прежде всего, определить, поговорить с самим собой, понять, что тебе, прежде всего, интересно в истории. Потому что, если тебе неинтересно, то заставить человека очень сложно, тем более молодого. То есть, прежде всего, понять, что тебе интересно, и для чего тебе интересно. И вообще, откуда ты? И для чего ты? Почему ты живешь в этой стране, а не в другой? Если в одной стране, а не в другой живешь, то что это за страна, чем она отличается от других? И дальше. Какие там замечательные люди жили, какие герои? И посмотреть в Интернете хотя бы, какие самые известные герои, хотя бы одним из них заинтересоваться, сравнивая с собой.

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