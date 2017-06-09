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В России около 50 тысяч больных эпилепсией нуждаются в операции. Однако на операционный стол ежегодно попадает лишь около тысячи из них. При этом каждые 12 месяцев выявляются еще пять-семь тысяч новых случаев заболевания, при которых лекарственные препараты бессильны. Примерно до 5% таких больных ежегодно умирают. О проблемах и достижениях в лечении эпилепсии корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал руководитель детского нейрохирургического отделения РНХИ имени профессора Поленова, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, член Российской Академии медико-технических наук, известный нейрохирург Вильям Хачатрян.

По словам Хачатряна, в любой аудитории численностью 400 человек обязательно найдется один, болеющий эпилепсией. В России от этого недуга страдают около двух миллионов человек. Примерно 30% этих больных лекарства не помогают.

«Это очень тяжелые пациенты. Ежегодно каждый двадцатый больной, не поддающийся медикаментозному лечению, умирает во время внезапного приступа. Продолжающиеся припадки приводят к разрушению психики человека, снижению его самооценки. Постепенно такие люди теряют свое место в обществе. Больным, которым не помогают лекарственные препараты, необходимо хирургическое лечение. Сегодня в РФ в операционном вмешательстве нуждаются примерно 50 тысяч таких пациентов. При этом ежегодно выявляются еще по пять-семь тысяч новых случаев. Операций же выполняется около тысячи в год. В результате до 5% таких больных ежегодно умирают во время приступов. Поэтому своевременно не сделанная операция — это вред, который наносит врач или система здравоохранения больному», — отметил Хачатрян.

На вопрос корреспондента, почему так мало оперируем, известный нейрохирург привел несколько причин. Во-первых, считает он, россияне плохо информированы о современных возможностях медицины. Так, например, на базе РНХИ имени профессора Поленова ежегодно проводится 50-70 операций, в то время как есть все условия для выполнения 500.

«Если в России будут ежегодно оперировать по 20 тысяч больных эпилепсией, то лет через 10 лет в очереди останутся только вновь заболевшие. При этом эпилептикам очень важно знать, что если в течение двух лет лекарства не помогают, то нужно обязательно обращаться за хирургической помощью», — подчеркнул Хачатрян.

Существует несколько видов хирургической помощи при эпилепсии — от стимуляции участков головного мозга до масштабных операций по удалению целого полушария. В половине случаев нейрохирурги удаляют участки мозга, из-за которых возникла эпилепсия. Еще в 40% — разрушают проводящие пути, иссякают и изолируют отдельные участки мозга. В 10% случаев проводятся стимуляционные операции — имплантируют различные приспособления, например, стимулятор блуждающего нерва, стимулятор глубинных структур. Они постоянно воздействуют на мозг и не дают развиваться припадкам. И самая небольшая группа — стереотаксические операции, когда очаг эпилепсии разрушается с помощью вводимых в головной мозг электродов.

Такие операции проводятся в нескольких крупных медицинских центрах РФ: в СЗФМИЦ имени В.А.Алмазова, НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского, Институте мозга человека имени Н.П.Бехтеревой и в НИИ нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко.

«Однако весь диагностический комплекс для лечения эпилепсии пока есть только в Санкт-Петербурге. Это и ПЭТ, и ОФЭКТ, и разные виды высокопольной томографии (МРТ), КТ-перфузия, электроэнцефалография (ЭЭГ), в том числе видео-ЭЭГ мониторинг, нейропсихологическая диагностика, хирургическое обеспечение. И чем раньше больной обращается к нам за помощью, тем она эффективнее. Лучше всего оперироваться в детском возрасте. Если же эпилепсия проявилась позже, то необходимо оперироваться в первые два-три года с начала заболевания», — отметил Хачатрян.

По словам нейрохирурга, если удается найти причину эпилепсии, например опухоль, удалить ее и разрушить участки, отвечающие за возникновение припадков, то выздоровление наступает почти в 100% случаев.

«Если же ни опухоли, ни кисты нет, но удалось убрать эпилептический очаг, пациента избавляют от недуга в 70 случаях из 100. Если и очаг не найден, то выздоровление наступает с вероятностью до 50%. Но и это тоже хорошо, если учесть, что без операции у всех больных произойдет распад интеллекта, а каждый двадцатый умрет», — подчеркнул он.

Результат хирургического лечения эпилепсии, по словам Хачатряна, виден через три-пять лет. Если удалось добиться прекращения припадков и через пять лет противосудорожные препараты не потребовались, то это значит, что больного удалось вылечить полностью.

Все операции по лечению эпилепсии проводятся для пациентов бесплатно, за счет федеральных квот в рамках высокотехнологической медицинской помощи. И это большое достижение нашего государства, подчеркнул нейрохирург.

«Есть страны, где финансирование операций возложено на страховые компании — например, в Канаде. В США государство такое лечение не финансирует, оно оплачивается либо самими пациентами, либо страховыми компаниями. И стоит такая операция от 70 тысяч долларов. В Германии — от 40 тысяч евро. Если же говорить об имплантации нейростимулятора, то стоимость только самого прибора достигает 20-30 тысяч евро, а с учетом операции лечение обойдется примерно в 100 тысяч. В странах бывшего СССР ситуация неоднородная. Так, например, в Казахстане лечение полностью финансирует государство. А в Армении в государственной казне денег на это нет, и за операции платят больные эпилепсией. Думаю, похожая ситуация в Молдавии и на Украине. У нас же государство еще ни разу не отказало нашим пациентам в квоте», — подчеркнул Хачатрян.

Тем не менее, проблемы есть. В частности, в России пока не производят нейростимуляторы, а покупать за рубежом очень дорого, приходится платить по 20-30 тысяч евро за штуку. По мнению Хачатряна, это очень завышенные цены.

«Квот на нейростимуляторы дают мало. Возможно, это и оправдано из-за их цены. За счет одной квоты на нейростимулятор можно вылечить пятерых других больных с опухолями. Но выход скоро будет найден. Сейчас в РФ нами разрабатывается отечественный нейростимулятор. Думаю, что в следующем году его запустят в серию. Стоимость российской разработки будет в пять-шесть раз дешевле импортных аналогов», — сказал он.