Сирия: отбитые у ИГ месторождения под Пальмирой позволили вернуть в Хомс электричество

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Третий по величине город Сирии — Хомс постепенно возвращается к нормальной жизни. Несмотря на несколько атак, организованных боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в районе газовых и нефтяных месторождений северо-западнее Пальмиры, Сирийской арабской армии (САА) удалось отразить попытку прорыва террористов к трассе Хомс—Пальмира и в течение полутора суток восстановить подачу газа на газотурбинные электростанции города.

Две газовые скважины, ранее поврежденные в результате артобстрела и бомбардировки беспилотными летательными аппаратами, в ночь с восьмого на девятое июня начали работу в штатном режиме. В результате контрнаступления САА, сумевшей оттеснить боевиков ИГ с северных и северо-западных границ месторождений, в большинстве районов Хомса стабилизировался график подачи электроэнергии.

Единственным районом, практически полностью лишенным электричества, остается Аль-Ваэр, полностью освобожденный от боевиков 17 дней назад — 22 мая. В настоящий момент городские технические службы готовят к запуску масштабный проект восстановления коммунальных сетей района, в том числе восстановление стабильной подачи электричества в жилой сектор.

До недавнего времени условно «нормальным» режимом снабжения электричеством центральных районов Хомса считался график «три через три». По сравнению с 2012-м, 2013-м и началом 2014 года, такое нормирование считалось даже избыточным. Большая часть мирного населения города и провинции привыкла к отсутствию освещения в темное время суток. Помимо дизельных электрогенераторов еще в конце 2016 года самым востребованным товаром в магазинах и на рынках третьего по величине города Сирии были светодиодные ленты и автомобильные аккумуляторы.

Тем не менее, опасность наступления боевиков ИГ в юго-западном направлении остается наиболее актуальной проблемой на фронтах провинции Хомс. Несмотря на то, что части САА, Республиканской гвардии и сотрудники частной охранной фирмы, несущие дежурство на заводе «Хайян», сумели оказать террористам достойное сопротивление, риски прорыва боевиков к так называемому «растанскому котлу» (анклав исламистов в городе Ар-Растан в провинции Хомс) с последующим выходом к сирийско-ливанской границе расцениваются сирийскими военными как вполне реальные.

* Организация запрещена на территории РФ.