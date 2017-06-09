Пальмира: САА и «Лива аль-Кудс» на 10 километров продвинули линию обороны ИГ

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Пальмира, 9 июня. Правительственные войска и их союзники заняли область Вади-аль-Мудсис в провинции Хомс.

Военные источники сообщают, что Сирийская арабская армия и палестинское ополчение «Лива аль-Кудс» на 10 километров продвинулись к востоку от высоты Таль Фири, ранее зачищенной от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Освобожденная область Вади-аль-Мудсис расположена к югу от древнего города Пальмира. Группировка войск заняла несколько высот около месторождения Арак, населенный пункт Арак уже окружен с трех сторон, отмечает источник.

* Организация запрещена на территории РФ.