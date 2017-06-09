Путин рассказал о планах ИГИЛ дестабилизировать обстановку в РФ и Центральной Азии

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Астана, 9 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что боевики террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*. ИГИЛ*) готовят планы дестабилизации в южных районах России и в Центральной Азии.

В связи с этим российский лидер заявил о необходимости укреплять координацию спецслужб государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры.

В пятницу во время саммита ШОС в Астане Владимир Путин подчеркнул, что честное и конструктивное сотрудничество государств поможет победить терроризм.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.