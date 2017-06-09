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Экономика
Путин призвал координировать экономические проекты на всем пространстве ШОС

Путин призвал координировать экономические проекты на всем пространстве ШОС

11:23  9 Июня 2017  /обновлено: 11:30  09 Июня 2017
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Путин призвал всех участников ШОС координировать экономические проекты 

Астана, 9 июня. Президент России Владимир Путин призвал координировать многосторонние экономические проекты на всем пространстве ШОС. Об этом глава государства заявил, выступая на заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Астане.

«Что касается экономических аспектов, то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве ШОС», — отметил он.

Приоритетной целью Путин назвал объединение потенциалов ЕврАзЭС, ШОС, Ассоциации государств юго- восточной Азии и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Он также подчеркнул, что данная тема будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и других подобных мероприятиях.

Геннадий Плющев
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