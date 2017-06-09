Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин назвал эффективный способ победить терроризм

Путин назвал эффективный способ победить терроризм

11:22  9 Июня 2017  /обновлено: 11:30  09 Июня 2017
156

Путин назвал эффективный способ победить терроризм

Астана, 9 июня. Честное и конструктивное сотрудничество государств поможет победить терроризм, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ШОС в Астане.

На саммите стран ШОС Путин констатировал, что без объединения усилий стран терроризм невозможно победить.

«Справиться с этим злом (терроризмом. — Прим. ФАН) можно только путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран на основе неукоснительного соблюдения международного права», — обратил внимание российский президент.

Путин также добавил, что борьба с боевиками должна носить бескомпромиссный характер. 

Путин назвал эффективный способ победить терроризм

Ранее Путин, выступая на саммите в Астане, призвал координировать многосторонние экономические проекты на всем пространстве ШОС.

#путин
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть