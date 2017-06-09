Путин назвал эффективный способ победить терроризм

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Астана, 9 июня. Честное и конструктивное сотрудничество государств поможет победить терроризм, заявил президент России Владимир Путин во время саммита ШОС в Астане.

На саммите стран ШОС Путин констатировал, что без объединения усилий стран терроризм невозможно победить.

«Справиться с этим злом (терроризмом. — Прим. ФАН) можно только путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран на основе неукоснительного соблюдения международного права», — обратил внимание российский президент.

Путин также добавил, что борьба с боевиками должна носить бескомпромиссный характер.

Ранее Путин, выступая на саммите в Астане, призвал координировать многосторонние экономические проекты на всем пространстве ШОС.