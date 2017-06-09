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Ученые рассказали, какие продукты помогут быстро похудеть

Ученые рассказали, какие продукты помогут быстро похудеть

17:18  9 Июня 2017
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Ученые рассказали, какие продукты помогут быстро похудеть

Москва, 9 июня. Ученые назвали продукты, которые способствуют эффективной потере веса.

Специалисты изучили свойства продуктов и выявили те, которые способствуют эффективному похудению. Одним из таких является яблоко. Оно вырабатывает в организме человека гормон GPL-1, который обеспечивает чувство сытости.

Аналогично на организм человека воздействует красный перец. Ученые советуют съедать по половине чайной ложки перемолотого перца во время обеда. Кроме того, эксперты советуют добавлять в напитки водоросли.

Ученые рассказали, какие продукты помогут быстро похудеть

Как стало известно, помогает сбросить вес и правильно выбранный завтрак. Так, если человек съест утром насыщенные протеином два яйца, то в течение дня будет употреблять меньше пищи.

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Катерина Тимошенская
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