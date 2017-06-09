Гость насмерть забил соседа-именинника на застолье в Чебоксарах

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Чебоксары, 9 июня. Житель Чебоксар забил до смерти своего соседа, с которым они отмечали день рождения последнего. Теперь 22-летний мужчина стал фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, ббвиняемый пришел в гости к 54-летнему знакомому на застолье, чтобы отметить день рождения хозяина квартиры. В какой-то момент между мужчинами возникло непонимание, переросшее в ссору.

«На почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанес соседу множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Потерпевший получил множественные повреждения – закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей лицевого скелета. Вскоре мужчина скончался», — сообщили в региональном Следственном управлении.

Подозреваемый задержан, суд заключил его под стражу. Следователь назначил несколько экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую, в рамках которой специалисты установят вменяемость обвиняемого в момент преступления.