Дамаск: ССА потеряла контроль над ключевой высотой Даква на востоке провинции

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Дамаск, 9 июня. Сирийская армия и союзники зачистили от боевиков оппозиции стратегический холм Даква в 60 километрах от столицы САР.

Источники в Сирии сообщают, что после ожесточенных столкновений с подразделениями «Свободной сирийской армии» правительственные войска и союзные им отряды вернули контроль над холмом Даква, высота которого составляет порядка 920 метров. Даква позволяет держать под огневым контролем значительную территорию, которая соединяет южную и северную части на востоке провинции.

Отмечается, ранее высоту захватили боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), но затем Даквой овладели вооруженные оппозиционеры.

* Организация запрещена на территории РФ.