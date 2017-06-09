Три бомбардировщика ВВС США вылетели к российским границам

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Москва, 9 июня. Данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, свидетельствуют о том, что в направлении российских рубежей на Балтике вылетели сразу три американских стратегических бомбардировщика, которые способны нести ядерное оружие.

Согласно приведенным данным, самолет В-52Н и два В-1В в пятницу утром вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на выполнение очередного задания на Балтике.

6 июня в министерстве обороны Российской Федерации сообщали, что Россия поднимала в воздух истребитель Су-27 для перехвата американского В-52 над Балтикой.