ВКС РФ и армия Сирии зачищают от ИГ восток провинции Хомс
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Хомс, 9 июня. Сирийские военные и их союзники при поддержке ВКС РФ продвигаются в направлении осажденного Дейр эз-Зора.
Командование сирийской армии отмечает, что в операции участвуют подготовленный российскими инструкторами «5-й Легион», палестинская «Ливаа аль-Кудс», а также недавно присоединившиеся к САА ополченцы из Афганистана.
Сейчас основной задачей проправительственных сил является окружение стратегического района Талила с трех сторон и зачистка его от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).
* Организация запрещена на территории РФ.
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