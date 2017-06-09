ВКС РФ и армия Сирии зачищают от ИГ восток провинции Хомс

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Хомс, 9 июня. Сирийские военные и их союзники при поддержке ВКС РФ продвигаются в направлении осажденного Дейр эз-Зора.

Командование сирийской армии отмечает, что в операции участвуют подготовленный российскими инструкторами «5-й Легион», палестинская «Ливаа аль-Кудс», а также недавно присоединившиеся к САА ополченцы из Афганистана.

Сейчас основной задачей проправительственных сил является окружение стратегического района Талила с трех сторон и зачистка его от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.