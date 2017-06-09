Стая бродячих собак загрызла двух кенгуру в Калининградском зоопарке

В Избранное

Скопировать

Калининград, 9 июня. Стая собак загрызла двух кенгуру Бенетта этой ночью в Калининградском зоопарке. Погибшими оказались самки пяти и десяти лет, другие животные в вольере не пострадали, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Всего там находилось 10 животных, включая двух детенышей этого года рождения. Сотрудники зоопарка осмотрели переживших нападение зверей, каких-либо повреждений не обнаружено. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

В зоопарке уточнили, что это не первая подобная трагедия. Похожее ЧП произошло в феврале 2014 года. Тогда бродячие собаки загрызли 5 кенгуру. После нападения было установлено новое ограждение, а по всему периметру зоопарка натянута сетка. С тех пор ни одного случая проникновения бродячих собак на территорию учреждения зафиксировано не было.