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Политика
Путин: Расширение состава ШОС будет способствовать ее росту и влиянию в различных сферах

Путин: Расширение состава ШОС будет способствовать ее росту и влиянию в различных сферах

11:09  9 Июня 2017  /обновлено: 11:13  09 Июня 2017
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Путин: Расширение состава ШОС будет способствовать ее росту и влиянию в различных сферах

Астана, 9 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что расширение состава ШОС будет способствовать росту ее мощи и влияния в политической, экономической, гуманитарной сферах.

«Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах», — уверенно заявил глава государства, выступая на саммите стран-участниц ШОС.

Отметим, что в пятницу на саммите будет оформлено полноправное вступление Индии и Пакистана в состав ШОС.

#путин #шос
Дима Оленин
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