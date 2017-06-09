Кличко открестился от элитных особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе

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Киев, 9 июня. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что задекларировал свое имущество и предоставил сведения Национальному антикоррупционному агентству Украины (НАБУ).

НАБУ проверяет предоставленную мэром Киева Виталием Кличко декларацию об имуществе. «Это их работа — проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов. Проверять даже когда дела фактически нет и когда заставляют делать это повторно… А любителям «жевать воздух» скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно», — слова политика приводит портал городской администрации украинской столицы.

По словам главы партии «Удар», дорогая недвижимость принадлежит компании Владимира Кличко. Мэр Киева напомнил, что весь мир знает, каким образом они заработали свое состояние — на боксерском ринге. «Поэтому, «друзья», не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться», — подчеркнул Кличко.​ Накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту неуказанных Кличко в декларации особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе.