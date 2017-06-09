Главу московского «Яблока» задержали на несанкционированном митинге у Госдумы
Москва, 9 июня. Главу столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина и руководителя общественной приемной отделения Антона Антонова-Овсеенко задержали в пятницу за участие в несанкционированной акции у здания Госдумы, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.
Утром у главного здания в российский парламент на Охотном ряду прошел пикет против программы реновации жилья. Около ста участников мероприятия, среди которых был Митрохин, окрестили программу «произволом» в отношении москвичей.
Как стало известно, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции «Тверской».
«Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)», — сообщил источник.