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Главу московского «Яблока» задержали на несанкционированном митинге у Госдумы

Главу московского «Яблока» задержали на несанкционированном митинге у Госдумы

11:03  9 Июня 2017
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Главу московского «Яблока» задержали на несанкционированном митинге у Госдумы

Москва, 9 июня. Главу столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина и руководителя общественной приемной отделения Антона Антонова-Овсеенко задержали в пятницу за участие в несанкционированной акции у здания Госдумы, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Утром у главного здания в российский парламент на Охотном ряду прошел пикет против программы реновации жилья. Около ста участников мероприятия, среди которых был Митрохин, окрестили программу «произволом» в отношении москвичей.

Как стало известно, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции «Тверской».

«Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)», — сообщил источник.

#москва #яблоко #митрохин
Дима Оленин
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