Главу московского «Яблока» задержали на несанкционированном митинге у Госдумы

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Москва, 9 июня. Главу столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина и руководителя общественной приемной отделения Антона Антонова-Овсеенко задержали в пятницу за участие в несанкционированной акции у здания Госдумы, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Утром у главного здания в российский парламент на Охотном ряду прошел пикет против программы реновации жилья. Около ста участников мероприятия, среди которых был Митрохин, окрестили программу «произволом» в отношении москвичей.

Как стало известно, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции «Тверской».