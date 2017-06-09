Дело о гибели бас-гитариста группы «Любэ» дошло до суда

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Москва, 9 июня. Следователи завершили расследование уголовного дело по факту гибели бас-гитариста группы «Любэ» Павла Усанова. Как отметили в ГСУ СК по Московской области, уголовное дело против 40-летнего Максима Доброго, обвиняемого в совершении преступления с обвинительным заключением, направлено в суд.

Следствие установило, что конфликт между Усановым и Добрым произошел в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района ночью 2 апреля 2016 года. Добрый нанес Усанову удар рукой в висок, от чего музыкант упал и ударился головой об асфальт. Его жизнь пытались спасти на протяжении 17-ти дней. Против Доброго было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщало ранее агентство Ura.ru, Следственный комитет Ямала проводит собственную проверку из-за заявления об избиении ребенка няней. В настоящее время ребенок проходит лечение. Силовики ждут результатов экспертизы.

Напомним, ранее подмосковные следователи возбудили первое дело в связи с гибелью людей во время урагана 29 мая.





