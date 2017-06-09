Сирия сегодня: США бомбят союзников Асада в Ат-Танфе, коалиция устроила геноцид в Ракке

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Сирия сегодня, 9 июня. США бомбят союзников Башара Асада в Ат-Танфе у иорданской границы и обещают так делать и впредь. Коалиция обещает не трогать сирийские правительственные силы и российских военных. Геноцид в Ракке — под предлогом борьбы с ИГИЛ* коалиция во главе с США бомбит жилые кварталы, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения, и сжигает город запрещенным белым фосфором.

США наглеют в Сирии

Соединенные Штаты не считают эскалацией удары по проправительственным силам в Сирии, которые американские самолеты вот уже четыре раза нанесли в районе иорданской границы в сирийском населенном пункте Ат-Танфе. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Мы не рассматриваем это (авиаудары по союзникам президента Сирии Башара Асада) как эскалацию», — заявила Нойерт на брифинге в четверг.

Представитель Госдепа уточнила, что в Ат-Танфе находится тренировочный гарнизон США, в котором находятся силы коалиции, воюющие в Сирии.

Под коалиционными силами имеются в виду боевики лояльной США части вооруженной сирийской оппозиции, которых натаскивает американский спецназ, чтобы затем использовать в борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ).

Отметим, участие коалиции во главе с США в конфликте в Сирии является абсолютно незаконным, поскольку они действуют без санкции Совета Безопасности ООН и не получив согласия законного правительства страны, возглавляемого Башаром Асадом.

«Эта зона /в районе Ат-Танфа, куда американцы самовольно запретили входить сирийским проправительственным силам/, была установлена на основе взаимных договоренностей в рамках предотвращения инцидентов», — отметила Нойерт.

По словам представителя госдепа, пока силы возглавляемой США коалиции сосредоточены на борьбе с ИГИЛ, союзники Асада якобы «продвинулись по направлению к силам коалиции в Ат-Танфе, представляя для них угрозу».

Представители коалиции уже предупредили, что и в дальнейшем будут предпринимать все меры по защите своих союзников от проправительственных сил в Сирии.

Союзники Асада под ударом США, Россию трогать боятся

Возглавляемая США коалиция обнародовала заявление о своей обеспокоенности «проявленной враждебностью» со стороны проправительственных сил в Сирии. В документа говорится, что коалиция будет и в дальнейшем принимать меры по защите своих союзников.

При этом американское военное командование подчеркнуло, что не намерено воевать с правительственной Сирийской арабской армией (САА) и ее союзниками, включая Россию. Об этом говорится в заявлении штаба коалиции.

«Коалиция не стремится бороться с сирийским режимом, а также с российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают, — говорится в документе. — Однако у нас по-прежнему вызывает озабоченность демонстрация враждебных намерений и действия проправительственных сил /Сирии/ рядом с коалицией и ее партнерами на юге страны. США и коалиция будут и в дальнейшем предпринимать соответствующие меры для защиты своих сил».

Ранее сообщалось, что в четверг возглавляемая США коалиция нанесла уже четвертый за последний месяц удар по проправительственным сирийским силам в районе Ат-Танфа. В качестве оправдания этих агрессивных действий командование США использовало аргумент, что союзники Асада якобы слишком близко подошли к силам коалиции.

Геноцид в Ракке

Не менее 14 мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения в результате очередного авиаудара возглавляемой США коалиции по городу Ракка, где идут бои с боевиками ИГИЛ.

При этом, как сообщает сирийское правительственное агентство SANA, коалиция, атакуя боевиков в жилых кварталах, не считается с жертвами среди мирного населения, что уже привело к гуманитарной катастрофе.

По данным агентства, целью ударов ВВС коалиции было жилое здание в районе Мафрак аль-Джазра, в котором находились мирные жители, что и привело к многочисленным жертвам.

Как сообщают активисты в соцсетях, при боевых действиях в Ракке международная коалиция также использует бомбы с белым фосфором, что запрещено международными конвенциями.

* Организация запрещена на территории РФ.