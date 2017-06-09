Лейбористы Британии не хотят вступать в коалицию с другими партиями парламента

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Лондон, 9 июня. Британские лейбористы не собираются формировать коалицию с другими партиями нового парламента ради создания правительства. Об этом сегодня журналистам заявил член партии Джон Макдоннелл.

«Мы готовы служить стране и формировать правительство меньшинства, поскольку я не думаю, что Консервативная партия стабильна, я не думаю, что премьер-министр Тереза Мэй стабильна», — приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, накануне в Британии прошли парламентские выборы. Правящая партия лишилась парламентского большинства. Подсчеты еще не завершены. По предварительным данным, консерваторы получат 303 места, 258 мандатов будет у лейбористов.