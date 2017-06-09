Ребенок заживо сгорел в автомобиле на рыбалке под Пензой

В Избранное

Скопировать

Пенза, 9 июня. Уголовное дело возбудили по факту гибели 11-летнего мальчика в Пензенской области. Ребенок находился в автомобиле в тот момент, когда тот вспыхнул. В рамках расследования дела по статье

«Причинение смерти по неосторожности» будет установлена точная причина гибели мальчика, а также обстоятельства, при которых он оказался в опасной ситуации.

Установлено, что накануне вечером 60-летний местный житель с двумя внуками отправился на рыбалку. Когда он с одним из мальчиков отплыл на лодке, второй внук оставался в его машине ВАЗ-2107, припаркованной на берегу реки Вядь.

«По неизвестным причинам произошло возгорание транспортного средства. Ребенок, находившийся в салоне, погиб. Сейчас обгоревшая автомашина изъята для проведения пожаро-технической экспертизы», — сообщили в СУ СК по Пензенской области.

На месте ЧП продолжают работать следователи и криминалисты. В ближайшее время будут установлены причина пожара и очаг возгорания.