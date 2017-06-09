Шторм с ливнем и градом накроет Крым в ближайшие часы

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Симферополь, 9 июня. В Крыму ожидается резкое ухудшение погоды. Шторм с ливнем и градом обрушится на полуостров в пятницу и субботу, заявили представители ГУ МЧС РФ по Крыму.

«Днем 9 июня, в течение суток 10 июня ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20–25 м/с», — рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС обратились к жителям и гостям республики с просьбой держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП. Кроме того, они предупредили водителей, чтобы те не оставляли автомобили возле больших деревьев. Также запрещено купаться во время грозы в море и реках, передает «Ньюинформ».

Ранее МЧС объявило ЧС в селе Овгорт Шурышкарского района Ямала из-за затопления. Спасатели позже объявили, что уровень воды начал снижаться, передает Ura.Ru.