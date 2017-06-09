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Трансгендер Софи может получить место в британском парламенте

Трансгендер Софи может получить место в британском парламенте

10:47  9 Июня 2017  /обновлено: 10:48  09 Июня 2017
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Трансгендер Софи может получить место в британском парламенте

Лондон, 9 июня. Британский трансгендер Софи Кук планирует получить место в парламенте Соединенного Королевства, баллотируясь от округа Ист Вортинг и Шорхэм.

Софи Кук баллотируется от партии лейбористов, ранее трансгендер заявлял, что лидер лейбористов Джереми Корбин показал себя в качестве защитника представителей сексуальных меньшинств. По словам Софи Кук, выставление ее кандидатуры на досрочных парламентских выборах является продолжением пути по защите прав ЛГБТ-сообщества. Отметим, что это первый случай, когда в британский парламент баллотируется кандидат, изменивший свой пол. 

Ирина Селезнева
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