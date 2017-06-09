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Весь мир
Численность боевиков ИГ значительно сократилась за 16 месяцев — ООН

Численность боевиков ИГ значительно сократилась за 16 месяцев — ООН

10:50  9 Июня 2017
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Численность боевиков ИГ значительно сократилась за 16 месяцев — ООН

Нью-Йорк, 9 июня. Численность боевиков «Исламского государства»* не превышает 20 тысяч человек, заявляют в ООН.

В докладе генсека Организации Объединенных Наций отмечается, что за последние 16 месяцев численность боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) значительно сократилась и составляет от 12 до 20 тысяч человек. Замедлился приток иностранных террористов в Сирию и Ирак из других регионов.

Сейчас крайне серьезную угрозу для международной безопасности создают боевики, которые возвращаются в свои страны из зон конфликта, подчеркнул генсек. Террористы активно используют Интернет-ресурсы и социальные сети для поиска и вербовки новых боевиков.

Численность боевиков ИГ значительно сократилась за 16 месяцев — ООН

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #оон #интернет
Алексей Громов
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