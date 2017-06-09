Ford отзывает более 200 автомобилей Explorer в России

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Москва, 9 июня. Официальный представитель Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве 240 авто марки Explorer. Об этом проинформировало в пятницу Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Согласно приведенным данным, плохое качество сварки на рычагах регулировки схождения задних колес является причиной отзыва автомобилей. Соответствующая неполадка может повлечь за собой затруднения в рулевом управлении и потерю контроля над ним, а также стать причиной шума в задней подвеске.

Как отметили в Росстандарте, будут отозваны автомобили, которые были реализованы в период с марта по декабрь 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Компания Nissan приняла решение отозвать в России 976 кроссоверов Terrano из-за вероятности некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки.