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Общество
Эксперты сочли постельные сцены «Матильды» безобидными

Эксперты сочли постельные сцены «Матильды» безобидными

10:33  9 Июня 2017
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Эксперты сочли постельные сцены «Матильды» безобидными
Москва, 9 июня. Стали известны подробности «постельных» сцен в новом фильме Алексея учителя про Матильду Кшесинскую. Согласно выводам экспертов, работавших по назначению МВД, в рабочих материалах фильма есть лишь одна постельная сцена, которая выглядит абсолютно безобидно даже для подростков.

Эксперты сочли безобидной сцену из фильма «Матильда» с полуодетым мужчиной, который просто лежит в постели, прикрытый одеялом. Ничего оскорбительного ни для верующих, ни для простых граждан в этой сцене нет. Более того, это всего лишь рабочий материал, и не известно будет ли эта сцена включена в окончательный монтаж. В любом случае, полиция, проводившая очередную проверку, утверждает, что в фильме нет экстремизма и оскорбления чувств верующих, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

Эксперты сочли постельные сцены «Матильды» безобидными

Напомним, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская обратилась к Алексею Учителю с просьбой предоставить все материалы фильма «Матильда» для проведения экспертизы. Режиссер ей отказал, заявив, что подобные формы контроля не предусмотрены законом. Более того, ранее по заявлениям граждан, которые, как и Поклонская требуют запрета кинокартины, управление по противодействию экстремизму МВД провело проверку всех отснятых материалов, не обнаружив в них ничего предосудительного.

Алексей Громов
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