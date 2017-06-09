Концерту Ирины Билык в Одессе не помешала массовая драка и яйцеметание

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Одесса, 9 июня. Драка радикалов с полицией во время концерта украинской певицы Ирины Билык в Одессе стала поводом для возбуждения сразу двух уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции.

Стычка с правоохранителями произошла накануне. Во время выступления артистки радикалы, которые до этого грозили сорвать концерт Билык за то, что она пела в России, бросали яйца, выкрикивали оскорбления, толкали публику. Как рассказывают очевидцы, трения с полицией начались в самом начале концерта и потом переросли в настоящую драку.

Зачинщики потасовки задержаны, пишет «Инфореактор». Уголовные дела заведены по статьям о хулиганстве и агрессии в отношении сотрудников правопорядка.