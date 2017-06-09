Донбасс: ВСУ обстреляли 20 населенных пунктов ДНР за сутки

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Донецк, 9 июня. Украинские военнослужащие обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки. По информации оперативного командования ДНР, противник 54 раза нарушил режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, ВСУ открывали огонь из танков, артиллерии, минометов, БТР, БМП, ПТУР, гранатометов и стрелкового оружия.

В командовании добавили, всего за сутки в республике зафиксированы повреждения газопровода и семи домостроений.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних суток 13 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.