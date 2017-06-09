Сирия и Катар стали главными вопросами переговоров Лаврова и главы МИД Ирана

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Астана, 9 июня. Россия и Иран обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также нормализацию ситуации вокруг Катара, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Глава внешнеполитического ведомства России рассказал о переговорах с Зарифом в Астане на полях саммита ШОС.

«Говорили о продвижении в сирийском урегулировании и о том, какое влияние на эти процессы и наши общие усилия может оказать история вокруг Катара», — заметил российский министр.

Стороны сошлись на мнении, что кризисы должны быть решены путем переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что встреча главы РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана в Астане не планируется.